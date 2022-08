Ultime Notizie – Pogba non si opera dopo infortunio: le news (Di martedì 2 agosto 2022) Paul Pogba, 29enne centrocampista della Juventus, non si opererà al menisco dopo l’infortunio al ginocchio riportato negli Stati Uniti. Niente intervento, il francese punta su una terapia conservativa che lo terrà lontano dal campo per 5 settimane. dopo il consulto medico a Lione con il professor Bertrand Sonnery-Cotter, il numero 10 bianconero quindi, a quanto si apprende, comincerà un programma personalizzato di cinque settimane. Nelle prime tre si alternerà tra palestra, piscina e fisioterapia, mentre nelle Ultime due svolgerà lavoro atletico differenziato in campo, con l’obbiettivo di essere a disposizione di Max Allegri a settembre, per il match contro la Salernitana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Paul, 29enne centrocampista della Juventus, non si opererà al meniscol’al ginocchio riportato negli Stati Uniti. Niente intervento, il francese punta su una terapia conservativa che lo terrà lontano dal campo per 5 settimane.il consulto medico a Lione con il professor Bertrand Sonnery-Cotter, il numero 10 bianconero quindi, a quanto si apprende, comincerà un programma personalizzato di cinque settimane. Nelle prime tre si alternerà tra palestra, piscina e fisioterapia, mentre nelledue svolgerà lavoro atletico differenziato in campo, con l’obbiettivo di essere a disposizione di Max Allegri a settembre, per il match contro la Salernitana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 64.861 contagiati, 190 morti e tasso di positività al 18,3%. Sono stati eseguiti i… - Corriere : Letta a Montecitorio, è il giorno decisivo. Berlusconi posta il simbolo con Salvini e Meloni. La diretta - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - Dopamine786 : RT @ottobrerosa: Confesso che dopo le ultime notizie cadono le braccia e anche qualcos'altro per terra. Alla fine per votare una coalizione… - algirone : RT @ottobrerosa: Confesso che dopo le ultime notizie cadono le braccia e anche qualcos'altro per terra. Alla fine per votare una coalizione… -