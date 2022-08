Ragioni per promuovere la comunicazione diretta tra scienza e cittadini (Di martedì 2 agosto 2022) Fra le tante discussioni che mi capita di intrattenere con i più vari interlocutori, a causa della mia attività di divulgazione scientifica, una occorsa negli ultimi giorni merita di essere esposta qui. Un collega, un biologo molecolare, ha ritenuto di sottolineare quella che a suo parere è l’impossibilità di una soluzione del dilemma comunicativo, quando si tratta di interagire con il pubblico da parte dei ricercatori: l’impossibilità di utilizzare un linguaggio sufficientemente preciso, da non generare malintesi o interpretazioni alternative di quanto si intenda comunicare. La mancanza di accesso a una terminologia specialistica e non ambigua, che unita al corretto formalismo matematico riduce al minimo l’ambiguità, rende a giudizio del collega inutile lo sforzo da parte degli scienziati; ovviamente, aggiungo io, anche lo sforzo di comprensione da parte del pubblico, in una ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 2 agosto 2022) Fra le tante discussioni che mi capita di intrattenere con i più vari interlocutori, a causa della mia attività di divulgazione scientifica, una occorsa negli ultimi giorni merita di essere esposta qui. Un collega, un biologo molecolare, ha ritenuto di sottolineare quella che a suo parere è l’impossibilità di una soluzione del dilemma comunicativo, quando si tratta di interagire con il pubblico da parte dei ricercatori: l’impossibilità di utilizzare un linguaggio sufficientemente preciso, da non generare malintesi o interpretazioni alternative di quanto si intenda comunicare. La mancanza di accesso a una terminologia specialistica e non ambigua, che unita al corretto formalismo matematico riduce al minimo l’ambiguità, rende a giudizio del collega inutile lo sforzo da parte degli scienziati; ovviamente, aggiungo io, anche lo sforzo di comprensione da parte del pubblico, in una ...

TeresaBellanova : Non voglio capire cosa spinga una bestia criminale, razzista ad ammazzare un disabile per strada. Voglio indagare l… - GiovaQuez : Brunetta (FI): 'Siamo in un momento drammatico, e di fronte ad una situazione così grave si preferisce fare un calc… - LaVeritaWeb : Invece di creare occupazione, il dem moltiplica i sussidi: la Cig climatica è l’ultimo caso. Per ragioni ideologich… - marcoregni : RT @scianciotta: @diotallevi59 @marcoregni Appena letto. Intervento di grande prospettiva. Anche per le ragioni che ha ricordato le Agenzie… - scianciotta : @diotallevi59 @marcoregni Appena letto. Intervento di grande prospettiva. Anche per le ragioni che ha ricordato le… -