fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 94,42 dollari: Quotazioni salgono dello 0,6% - Jack53152579 : Solo un imbecille può pensare di imporre un 'price cap' dalla sua posizione di importatore a ki ha le materie prime… - robibenelli : RT @classcnbc: OIL&GAS SPINGONO I CONTI DI ENI, SEMESTRE RECORD @eni chiude il 1° sem con conti record, spinti dall'alto prezzo di #gas e… - classcnbc : OIL&GAS SPINGONO I CONTI DI ENI, SEMESTRE RECORD @eni chiude il 1° sem con conti record, spinti dall'alto prezzo d… - IGItalia : #ENI chiude il primo semestre con risultati in crescita grazie ai prezzi record di #petrolio. Il perchè del success… -

La Sicilia

Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,6% a 94,42 dollari al barile. . 2 agosto 2022Tra chi ha diffuso la trimestrale ,la seduta in rialzo Ferrari (che ha aumentato la ... Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 94,16 dollari per barile. In salita lo ... Petrolio: chiude in rialzo a New York a 94,42 dollari Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Borse asiatiche in rosso in attesa dell’arrivo di Nancy Pelosi a Taipei – A Piazza Affari tengono banco i conti delle Generali ...