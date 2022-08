Lontana dagli occhi, vicina col tracker: bastano pochi euro per sapere dov'è la valigia persa in aeroporto (Di martedì 2 agosto 2022) Economici localizzatori Gps possono individuare con facilità le valigie perse nel caos che interessa gli aeroporti in questo difficile periodo estivo Leggi su repubblica (Di martedì 2 agosto 2022) Economici localizzatori Gps possono individuare con facilità le valigie perse nel caos che interessa gli aeroporti in questo difficile periodo estivo

ValentinaEnne : @doctor_milano Certo che non lo è. Costringere una donna a morire sola lontana dagli affetti più cari non è da civili, è da medioevo. - luigispinello : @TiElleKappa @pietrosa99 @putino Taiwan ???? è comunque grande come la Lombardia. Per ben che si difenda (e ne ha tut… - La_Manu83 : @tersapi ??. aAneddoto divertente. Aspettai di fuggire in ferie da udine a Brindisi per farlo lontana dagli occhi di… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Lontana dagli occhi, vicina col tracker: bastano pochi euro per sapere dov'è la valigia persa in aeroporto. - papero33 : Il 25 settembre dobbiamo votare ricordando il messaggio di Elena costretta da politici ignavi a morire lontana dagl… -