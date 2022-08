Katy Perry lancia fette di pizza sui fan, i social insorgono: “Vergognoso, le persone muoiono di fame” (Di martedì 2 agosto 2022) Probabilmente pensava di fare qualcosa di divertente. Una goliardata, insomma. Ma non tutti la pensano così. Nelle scorse ore Katy Perry, ospite in un locale di Las Vegas, è stata ripresa dai presenti mentre lanciava fette di pizza sulla folla. Da dietro la console del dj la cantante ha preso diverse fette di pizza e le ha letteralmente lanciate ai fan, che si sono pure dati da fare per prenderle al volo. Il gesto di Katy Perry è stato apprezzato da qualcuno, ma sui social molti commenti vanno in direzione contraria. Com’è facile immaginare si contesta alla cantante il fatto di aver sprecato in questo modo del cibo, in un periodo storico, tra l’altro, non esattamente tra i più felici e prosperi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Probabilmente pensava di fare qualcosa di divertente. Una goliardata, insomma. Ma non tutti la pensano così. Nelle scorse ore, ospite in un locale di Las Vegas, è stata ripresa dai presenti mentrevadisulla folla. Da dietro la console del dj la cantante ha preso diversedie le ha letteralmentete ai fan, che si sono pure dati da fare per prenderle al volo. Il gesto diè stato apprezzato da qualcuno, ma suimolti commenti vanno in direzione contraria. Com’è facile immaginare si contesta alla cantante il fatto di aver sprecato in questo modo del cibo, in un periodo storico, tra l’altro, non esattamente tra i più felici e prosperi che ...

ilfattovideo : Katy Perry lancia fette di pizza sui fan, i social insorgono: “Vergognoso, le persone muoiono di fame” - LaStampa : Katy Perry lancia fette di pizza ai fan dopo un concerto: sul web scoppia la polemica - Simmi_Chiapi : I danni fatti da Katy Perry - Mifi60 : A me il video di katy perry che lancia la pizza non fa ridere. Mi dispiace ma non faccio sconti a nessuno, neanche a lei che adoro. - Rob_accia : Katy Perry tirace la pizza pure a noi. -