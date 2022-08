Il Mattino da Castel di Sangro Napoli a un passo da Kepa e discorso aperto per Fabian (Di martedì 2 agosto 2022) Le ultime sul mercato, l'arrivo a un passo di Kepa, il discorso riaperto per il futuro di Fabian Ruiz e la rifinitura del Napoli in vista del match contro il Girona. Tutto questo... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 agosto 2022) Le ultime sul mercato, l'arrivo a undi Kepa, ilriper il futuro diRuiz e la rifinitura del Napoli in vista del match contro il Girona. Tutto questo...

infoitsport : Il Mattino da Castel di Sangro Le ultime di calciomercato e come sta il team Spalletti - zazoomblog : Il Mattino da Castel di Sangro live aspettando Napoli-Mallorca - #Mattino #Castel #Sangro - napolista : #Napoli, per Juan Jesus e #Petagna lavoro personalizzato in campo Il report dell’allenamento del mattino della squ… - zazoomblog : Il Mattino da Castel di Sangro live aspettando le parole di Kim Min-Jae - #Mattino #Castel #Sangro - infoitsport : Il Mattino da Castel di Sangro live con la presentazione di Olivera -