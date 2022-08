Fine vita – Coghe Vs Cappato: “Magistratura difenda malati e fragili da pressioni politiche e mediatiche pro-morte” (Di martedì 2 agosto 2022) “Secondo l’ultimo rapporto parlamentare sul tema, circa il 70% dei cittadini italiani che ne avrebbero diritto non ha accesso al sistema di cure palliative per vivere con dignità le fasi più complicate di una malattia. In questo contesto, la lotta di Marco Cappato per aiutare cittadini sofferenti a cui non sono garantite cure complete ed efficienti a uccidersi o farsi ammazzare è l’esatto opposto di una battaglia di civiltà per i diritti individuali“. Lo afferma Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro vita & Famiglia Onlus, in merito all’autodenuncia con cui Marco Cappato ha fatto sapere di aver accompagnato una donna veneta malata di cancro a morire in una clinica Svizzera. “Sfruttando personali esperienze di sofferenza e dolore – continua Coghe – e confidando nella sponda compiacente ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) “Secondo l’ultimo rapporto parlamentare sul tema, circa il 70% dei cittadini italiani che ne avrebbero diritto non ha accesso al sistema di cure palliative per vivere con dignità le fasi più complicate di una malattia. In questo contesto, la lotta di Marcoper aiutare cittadini sofferenti a cui non sono garantite cure complete ed efficienti a uccidersi o farsi ammazzare è l’esatto opposto di una battaglia di civiltà per i diritti individuali“. Lo afferma Jacopo(nella foto), portavoce di Pro& Famiglia Onlus, in merito all’autodenuncia con cui Marcoha fatto sapere di aver accompagnato una donna veneta malata di cancro a morire in una clinica Svizzera. “Sfruttando personali esperienze di sofferenza e dolore – continua– e confidando nella sponda compiacente ...

