Corsi e ricorsi della storia. Talvolta repetita non iuvant (Di martedì 2 agosto 2022) Nei primi anni '60 l'equilibrio mondiale fu messo a dura prova dalla cosiddetta crisi di Cuba. Senza addentrarsi nei fatti, gli attriti tra le due potenze egemoni dell'epoca, gli Usa e l'Urss, erano arrivati a un livello così alto che quella crisi, seppure generata da eventi importanti, fu spesso paragonata dagli osservatori di tutto il pianeta alla goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Dopo più di mezzo secolo l'umanità intera è di nuovo con il fiato sospeso per quanto accadrà oggi, martedì 2 agosto, dies ille. La signora Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentanti degli Usa, in viaggio di lavoro in Asia, ha deciso estemporaneamente (?) di concedersi un fuori programma a Taiwan. La Cina, che accampa diritti di dominio su quell'isola – ancora una! – vede quel proposito come un dito in un occhio e minaccia di attivare l'esercito per respingere quella ...

