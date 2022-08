Claudia Cardinale ricoverata in una casa di cura “contro la sua volontà” (Di martedì 2 agosto 2022) È una notizia che ha lasciato di sasso non solo quanti lavorano nel mondo dello spettacolo. Secondo indiscrezioni Claudia Cardinale non vivrebbe più nel suo appartamento di Parigi, ma in una casa di riposo. L’indiscrezione sull’attrice icona del cinema italiano non arriva dal suo staff né da fonti ufficiali. A dare l’allarme sarebbe stata una sua amica romana. A dar voce al rumor «Dagospia», che nella giornata di ieri ha scritto sul suo seguitissimo sito: «Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese». (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Morte di Roberto Nobile: il ricordo struggente di Giorgio Tirabassi È un mistero fitto fitto. Tanto che non sarebbe esagerato dire che è scoppiato un caso. Dove è finita ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022) È una notizia che ha lasciato di sasso non solo quanti lavorano nel mondo dello spettacolo. Secondo indiscrezioninon vivrebbe più nel suo appartamento di Parigi, ma in unadi riposo. L’indiscrezione sull’attrice icona del cinema italiano non arriva dal suo staff né da fonti ufficiali. A dare l’allarme sarebbe stata una sua amica romana. A dar voce al rumor «Dagospia», che nella giornata di ieri ha scritto sul suo seguitissimo sito: «Sarebbe, non secondo la sua, in unadi riposo nella provincia francese». (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Morte di Roberto Nobile: il ricordo struggente di Giorgio Tirabassi È un mistero fitto fitto. Tanto che non sarebbe esagerato dire che è scoppiato un caso. Dove è finita ...

