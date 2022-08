Alex Belli, vacanze in Sardegna: riabbracciata un’ ex vippona (Di martedì 2 agosto 2022) Incontri speciali in Sardegna per Alex Belli: l’attore ritrova una ex compagna di viaggio al Grande Fratello Vip insieme alla moglie Alex Belli e Delia Duran hanno assaggiato un po’ di vacanze in Sardegna. La coppia di ex gieffini, ormai popolarissima dopo il triangolo nel reality con Soleil Sorge che ha fatto chiacchierare mezza Italia, nelle scorse ore si è recata in Costa Smeralda per un po’ di relax, in mezzo alle tantissime serate di lavoro che Alex in particolar modo ha affrontato e ancora ha in programma. Nella cena di ieri sera in Sardegna Belli ha fatto un incontro speciale insieme alla moglie, visto che a cena ha messo un posto a tavola per Maria Monsè, che sta trascorrendo questi giorni proprio con gli ex ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 agosto 2022) Incontri speciali inper: l’attore ritrova una ex compagna di viaggio al Grande Fratello Vip insieme alla mogliee Delia Duran hanno assaggiato un po’ diin. La coppia di ex gieffini, ormai popolarissima dopo il triangolo nel reality con Soleil Sorge che ha fatto chiacchierare mezza Italia, nelle scorse ore si è recata in Costa Smeralda per un po’ di relax, in mezzo alle tantissime serate di lavoro chein particolar modo ha affrontato e ancora ha in programma. Nella cena di ieri sera inha fatto un incontro speciale insieme alla moglie, visto che a cena ha messo un posto a tavola per Maria Monsè, che sta trascorrendo questi giorni proprio con gli ex ...

