Uomini e Donne | l’ex tronista Fabio Colloricchio è diventato papà

(Di lunedì 1 agosto 2022) Da quando, tre anni fa,e Violeta Mangriñan si sono conosciuti a Supervivientes (l'Isola dei Famosi spagnola), non si sono più lasciati. E ieri 31 luglio 2022 sono diventati per la prima volta genitori. Violeta, che comeè un'ex(nella versione iberica di), dopo 48 ore di travaglio ha dato alla luce la piccola GalaMangriñan. La notizia è stata data solo poco fa, quando il, raggiante, ha pubblicato uno scatto della piccola e della mamma su Instagram accompagnandolo con queste parole: "Grazie per averci fatto provare l'amore più grande che potremo mai provare".

Fiocco rosa per Fabio Colloricchio e la sua Violeta Mangriñan: l'exè diventato papà di una bellissima bimba. Una notizia che i fan della coppia aspettavano da giorni: Fabio Colloricchio e la sua Violeta Mangriñan sono diventati padre e madre di una ...