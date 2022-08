Terra dei Fuochi, Costa incontra don Patriciello: “Eroe nostro tempo” (Di lunedì 1 agosto 2022) tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questa mattina ho avuto l’onore di incontrare padre Maurizio Patriciello, Eroe del nostro tempo.Fulgido esempio di fede, coraggio, amore per la propria Terra.Ammiro la sua forza e la capacità di non arrendersi davanti ai soprusi e alle minacce. È un modello per le generazioni future e per chi quotidianamente è impegnato a rendere il nostro Paese un posto migliore. Ho voluto fortemente essere oggi a Caivano, anche a nome del Governo, per testimoniare la mia vicinanza al territorio campano e ribadire a don Maurizio che non è solo”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), a margine dell’incontro con don Maurizio Patriciello. “In forza della delega Salute e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022)di lettura: 2 minutiNapoli – “Questa mattina ho avuto l’onore dire padre Mauriziodel.Fulgido esempio di fede, coraggio, amore per la propria.Ammiro la sua forza e la capacità di non arrendersi davanti ai soprusi e alle minacce. È un modello per le generazioni future e per chi quotidianamente è impegnato a rendere ilPaese un posto migliore. Ho voluto fortemente essere oggi a Caivano, anche a nome del Governo, per testimoniare la mia vicinanza al territorio campano e ribadire a don Maurizio che non è solo”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea(Noi con l’Italia), a margine dell’incontro con don Maurizio. “In forza della delega Salute e ...

