Sbarco dei migranti nonostante lo stop di De Luca. Cirielli (FdI): "Siamo alle comiche" Tempo di lettura: < 1 minuto"Siamo alle comiche finali. Le agenzie nazionali hanno riportato la notizia dello stop da parte del presidente De Luca allo Sbarco dei migranti dalla nave Ocean Viking, attraccata nel porto di Salerno, a causa di un focolaio Covid. alle 17:00 il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha tenuto una conferenza stampa presso il Salone Azzurro del Palazzo del Governo, comunicando la regolare conclusione delle operazioni di Sbarco dei 387 migranti, nonostante il blocco e lo stato di quarantena a bordo richiesto dal governatore De Luca. Un'indegna farsa che bene spiega il completo asservimento delle istituzioni italiane al superpotere delle Ong – costantemente ...

