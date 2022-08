Sassuolo, Carnevali: “Scamacca in Premier grande riconoscimento, Juventus e Napoli su Raspadori” (Di lunedì 1 agosto 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato in un’intervista a Il Giornale del futuro di Giacomo Raspadori senza nascondere le possibili opzioni del giovane attaccante neroverde. “Ci sono Juventus e Napoli che hanno gli occhi puntati su di lui, noi però vogliamo chiudere le trattative in pochi giorni per poi essere liberi di concentrarci esclusivamente sul campionato – spiega il dirigente – Il mercato è ancora lungo, ma non abbiamo intenzione di arrivare agli ultimi giorni con situazioni di questo genere ancora in bilico. Il nostro obiettivo è valorizzare i ragazzi, in questo senso anche l’approdo di Scamacca in Premier per noi è motivo di grande orgoglio.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) L’amministratore delegato del, Giovanni, ha parlato in un’intervista a Il Giornale del futuro di Giacomosenza nascondere le possibili opzioni del giovane attaccante neroverde. “Ci sonoche hanno gli occhi puntati su di lui, noi però vogliamo chiudere le trattative in pochi giorni per poi essere liberi di concentrarci esclusivamente sul campionato – spiega il dirigente – Il mercato è ancora lungo, ma non abbiamo intenzione di arrivare agli ultimi giorni con situazioni di questo genere ancora in bilico. Il nostro obiettivo è valorizzare i ragazzi, in questo senso anche l’approdo diinper noi è motivo diorgoglio.” SportFace.

