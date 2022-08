Salerno, migranti sbarcati nonostante l’appello di De Luca che chiedeva la quarantena a bordo della nave per focolaio Covid (Di lunedì 1 agosto 2022) Salerno, migranti sbarcati nel porto campano nonostante il divieto posto dal Governatore della Regione Vincenzo De Luca, preoccupato da un focolaio Covid scoppiato a bordo della nave. Tuttavia, le operazioni di sbarco si sono concluse. Salerno, migranti sbarcati: sono quasi in 400 Nel porto di Salerno, si sono concluse le operazioni di sbarco dei migranti a bordo della nave “Ocean Viking”. Nelle scorse ore, era giunto l’appello del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che chiedeva lo stop ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 agosto 2022)nel porto campanoil divieto posto dal GovernatoreRegione Vincenzo De, preoccupato da unscoppiato a. Tuttavia, le operazioni di sbarco si sono concluse.: sono quasi in 400 Nel porto di, si sono concluse le operazioni di sbarco dei“Ocean Viking”. Nelle scorse ore, era giuntodel presidenteRegione Campania Vincenzo Dechelo stop ...

Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - MediasetTgcom24 : Migranti a Salerno, De Luca: 'Focolaio Covid sulla Ocean, stop a sbarco' #oceanviking #deluca #campania #migranti - uncletomablogZ : RT @emmevilla: ?????? No, le navi Ong NON sono un 'pull factor' per le partenze dei migranti. Eppure continuano le 'crisi in mare' architetta… - MeleoFernando : RT @Alexanderxxvii1: Migranti a Salerno: 'Focolaio Covid sulla Ocean. A bordo dell'imbarcazione ci sono 387 persone. - MatteoDiLallo : RT @emmevilla: ?????? No, le navi Ong NON sono un 'pull factor' per le partenze dei migranti. Eppure continuano le 'crisi in mare' architetta… -