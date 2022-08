Roma, una storia a lieto fine: cagnolino smarrito salvato dagli agenti della Locale (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma. Ogni tanto, anche una storia a lieto fine che ci fa ben sperare. Il protagonista, questa volta, è Lucky, un cagnolino ritrovato da una pattuglia della Polizia Locale mentre vagava disorientato per strada. Rintracciato il proprietario dopo alcune ricerche. Lucky, smarrito per le vie di Roma Era intento in un servizio di controllo nella zona di via Cipro, la pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Prati che, nel pomeriggio di ieri, domenica 31 luglio, ha trovato un cane mentre vagava disorientato su via degli Ammiragli. Le due agenti hanno avviato immediatamente gli accertamenti per risalire al proprietario, un ragazzo residente in zona, che lo stava cercando disperatamente da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022). Ogni tanto, anche unache ci fa ben sperare. Il protagonista, questa volta, è Lucky, unritrovato da una pattugliaPoliziamentre vagava disorientato per strada. Rintracciato il proprietario dopo alcune ricerche. Lucky,per le vie diEra intento in un servizio di controllo nella zona di via Cipro, la pattugliaPoliziadel I Gruppo Prati che, nel pomeriggio di ieri, domenica 31 luglio, ha trovato un cane mentre vagava disorientato su via degli Ammiragli. Le duehanno avviato immediatamente gli accertamenti per risalire al proprietario, un ragazzo residente in zona, che lo stava cercando disperatamente da ...

