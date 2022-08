Pozzo: «Deulofeu? Non posso trattenerlo, ma finora non è arrivata l’offerta giusta. Quindi è con noi» (Di lunedì 1 agosto 2022) L’Udinese è al suo 28esimo campionato in Serie A. Il presidente, Gianpaolo Pozzo, festeggia i 36 anni di gestione del club e parla alla Gazzetta dello Sport. «C’è una struttura di professionisti. Lavoriamo sullo scouting, cerchiamo di seguire anche i talenti locali, ma ne trovi meno». Se Beto torna al top si può sognare. «Ha già dimostrato il suo valore, ha le caratteristiche per fare un gran campionato. E poi c’è Deulofeu che, se resta, è un valore aggiunto. Non posso trattenerlo, ma finora non è arrivata l’offerta giusta. Quindi è con noi». Il tecnico, per la prossima stagione, sarà Andrea Sottil, un debuttante in Serie A, come prima di lui lo erano stati Gotti, Cioffi, Sottil. «Lo stesso metro che usiamo per i giocatori. Siamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) L’Udinese è al suo 28esimo campionato in Serie A. Il presidente, Gianpaolo, festeggia i 36 anni di gestione del club e parla alla Gazzetta dello Sport. «C’è una struttura di professionisti. Lavoriamo sullo scouting, cerchiamo di seguire anche i talenti locali, ma ne trovi meno». Se Beto torna al top si può sognare. «Ha già dimostrato il suo valore, ha le caratteristiche per fare un gran campionato. E poi c’èche, se resta, è un valore aggiunto. Non, manon èè con noi». Il tecnico, per la prossima stagione, sarà Andrea Sottil, un debuttante in Serie A, come prima di lui lo erano stati Gotti, Cioffi, Sottil. «Lo stesso metro che usiamo per i giocatori. Siamo ...

