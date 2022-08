Pozzo | ' Amo la mia Udinese e la tengo d' occhio | entusiasta di Sottil | la squadra c' è'

epauIette : Vorrei perdermi nel labirinto dei tuoi incubi, pescarli con l'amo della paura e gettarli nel pozzo di ammennicoli;… - Lucaas7L : @totopozzo10 @PUMAArgentina @Independiente Te amo pozzo - epauIette : Vorrei perdermi nel labirinto dei tuoi incubi, pescarli con l'amo della paura e gettarli nel pozzo di ammennicoli;… - epauIette : Vorrei perdermi nel labirinto dei tuoi incubi, pescarli con l'amo della paura e gettarli nel pozzo di ammennicoli;… - Umblas72 : @GiuseppeConteIT Col cazzo che ti rivoto/amo Giusè, in fondo al pozzo! -

Alive Universe Today

'Sono contento. Perché continuo a farlo per passione'. Gianpaoloci accoglie così, dopo aver brindato ai 36 anni di gestione dell'Udinese che comincia il ventottesimo campionato di fila in A. 'Mi sono affacciato per passione. E la mia passione è il calcio. E, ...... tu dici "cchiù pilu pe' tutti", e tu fotti e loro sa'a menano, e ti votano, vedete iogli ... e gli elettori a votare, forse facendo finta di credere alla luna nel, in linea con quanto diceva ... Temperature miti nei pozzo lunari Per l'autore di Magnifica ossessione e Come le foglie al vento, considerato un maestro da Fassbinder e Godard, le donne erano protagoniste assolute ...Omicidio Valentina Giunta, fermato il figlio 15enne, accusato di averla uccisa a coltellate. Temeva che lei lo allontanasse dal padre.