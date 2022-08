Perugia: Comune-consulenti lavoro, protocollo per asseverazione conformità rapporti di lavoro (Di lunedì 1 agosto 2022) Perugia, 1 ago. (Labitalia) - Il Comune di Perugia e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro firmano il protocollo d'intesa per promuovere l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (Asse.co.). A siglare l'accordo, di durata biennale, il sindaco Andrea Romizi e la presidente del consiglio nazionale, Marina Calderone. Il protocollo impegna le parti a rafforzare i processi di legalità all'interno del sistema imprenditoriale del territorio attraverso l'Asse.co., strumento di certificazione della regolarità delle aziende con riguardo alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022), 1 ago. (Labitalia) - Ildie il Consiglio nazionale dell'ordine deidelfirmano ild'intesa per promuovere l'dideidi(Asse.co.). A siglare l'accordo, di durata biennale, il sindaco Andrea Romizi e la presidente del consiglio nazionale, Marina Calderone. Ilimpegna le parti a rafforzare i processi di legalità all'interno del sistema imprenditoriale del territorio attraverso l'Asse.co., strumento di certificazione della regolarità delle aziende con riguardo alla costituzione e gestione deidi, ...

