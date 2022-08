Neonata in auto sotto al sole mentre i genitori litigano: ricoverata all’Ospedale di Latina, è positiva alla cocaina (Di lunedì 1 agosto 2022) I genitori litigano in strada, mentre la figlia, Neonata di due mesi, è in auto al caldo e con i finestrini chiusi. A notare la scena una commessa di un negozio. È successo a Borgo Montello, in provincia di Latina. La donna ha subito chiamato i carabinieri. La piccola è stato portata in codice rosso, ma non corre pericolo di vita. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha emesso d’urgenza un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale. Il padre e la madre, entrambi con precedenti penali, dovranno rispondere di abbandono di minore. Una volta intervenuti i militari dell’Arma, la madre di 38 anni, originaria dei Castelli, era sparita mentre il padre ha quantomeno accompagnato la piccola all’Ospedale Santa Maria Goretti di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Iin strada,la figlia,di due mesi, è inal caldo e con i finestrini chiusi. A notare la scena una commessa di un negozio. È successo a Borgo Montello, in provincia di. La donna ha subito chiamato i carabinieri. La piccola è stato portata in codice rosso, ma non corre pericolo di vita. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha emesso d’urgenza un decreto di sospensione della responsabilitàale. Il padre e la madre, entrambi con precedenti penali, dovranno rispondere di abbandono di minore. Una volta intervenuti i militari dell’Arma, la madre di 38 anni, originaria dei Castelli, era sparitail padre ha quantomeno accompagnato la piccolaSanta Maria Goretti di ...

