Motocross | GP Svezia 2022 | orari MXGP e MX2 | programma | tv | streaming | calendario 5-7 agosto

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tutto è pronto per il fine settima del Gran Premio di, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Uddevalla andremo ad aprire la doppietta scandinava, che si concluderà nel weekend successivo con il Gran Premio di Finlandia a Hyvinkää. La stagione è sempre più all’interno del momento clou e, se innon rimane che aspettare la matematica per Tim Gajser, in MX2 tutto è ancora bilico. La classe regina, infatti, vede il fuoriclasse sloveno della Honda veleggiare in vetta alla classifica generale con 605 punti contro i 483 di Jeremy Seewer ed i 465 di Jorge Prado. In poche parole c’è solo da capire quando potrà festeggiare il suo nuovo titolo. Passando alla MX2, invece, Jago Geerts ha allungato a +23 nei confronti di Tom Vialle dopo la tappa casalinga in Belgio e proverà ...