LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Agnese Carcano in finale nei 3000 siepi! Canazza avanza negli 800 (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.37: Nel gruppo B saranno al via Sabo (Bur), Kernbach (Sui), Shaw (Aus), Boza (Bra), Kitagawa (Jpn), Baldi (Ita), Ademola (Irl), Saraboyuko (Bul), Ryan (Vin), Bracking (Usa), Molina (Cub), Loum (Esp), Ramos (Col) 18.34: Tra poco la qualificazione del lungo maschile. 7.80 la misura da raggiungere per raggiungere la finale. Nel gruppo A Mattia Furlani. Questi i protagonisti: Konate (Fra), Watanabe (Jpn), Williams (Usa), Walimuni Mendis Abesekara (Sri), Tveita (Nor), Furlani (Ita), Zimmerman (Aru), Tesselaar (Ned), Beglaryan (Arm), Koletzko (Ger), Lin (Hkg), Stamatoniklos (Gre), Parada (Cub) 18.36: Vince l’australiana Hollingsworth con 2’08?21, seconda la svizzera Werro con 2’09?49, terza Perman con 2’09?42, quarta Koskela con 2’10?05. Ripescate per le semifinali Lovnes, Mamouni, ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37: Nel gruppo B saranno al via Sabo (Bur), Kernbach (Sui), Shaw (Aus), Boza (Bra), Kitagawa (Jpn), Baldi (Ita), Ademola (Irl), Saraboyuko (Bul), Ryan (Vin), Bracking (Usa), Molina (Cub), Loum (Esp), Ramos (Col) 18.34: Tra poco la qualificazione del lungo maschile. 7.80 la misura da raggiungere per raggiungere la. Nel gruppo A Mattia Furlani. Questi i protagonisti: Konate (Fra), Watanabe (Jpn), Williams (Usa), Walimuni Mendis Abesekara (Sri), Tveita (Nor), Furlani (Ita), Zimmerman (Aru), Tesselaar (Ned), Beglaryan (Arm), Koletzko (Ger), Lin (Hkg), Stamatoniklos (Gre), Parada (Cub) 18.36: Vince l’australiana Hollingsworth con 2’08?21, seconda la svizzera Werro con 2’09?49, terza Perman con 2’09?42, quarta Koskela con 2’10?05. Ripescate per le semifinali Lovnes, Mamouni, ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Bene Nonino in avvio del Decathlon Anna Musci nella qualificazione del peso… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito Mattia Furlani nel lungo e Benedetta Benedetti nel disco a caccia del… - bara46849 : Meeting Internazionale Sport e Solidarieta Lignano Sabbiadoro - Live Stream La Nuova Atletica dal Friuli organizza… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiali di Amusan e Duplantis! Azzurre settime nella 4x400 - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiali di Amusan e Duplantis!!! Azzurre settime nella 4×400. Stano… -