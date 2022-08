L’appello del Pd: «Avanti senza veti». Calenda e Della Vedova insoddisfatti: «Non è una risposta. Vedremo» (Di lunedì 1 agosto 2022) Si è conclusa nel pomeriggio di oggi, 1 agosto, la segreteria del Partito democratico. Il vertice del partito si è tenuto in un momento in cui Enrico Letta sta portando Avanti delicate trattative con Carlo Calenda per definire le alleanze in vista delle elezioni di settembre. Ma il leader di Azione è sempre più convinto di correre da solo, e tra oggi e domani Calenda dovrebbe annunciare l’indipendenza Della sua federazione (che comprende +Europa) dal campo largo che il Pd sta cercando di costruire. Nel documento arrivato alla fine Della segreteria, i dem hanno fatto appello a «tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche e civiche». Si legge nel testo: «Si proceda, senza veti ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Si è conclusa nel pomeriggio di oggi, 1 agosto, la segreteria del Partito democratico. Il vertice del partito si è tenuto in un momento in cui Enrico Letta sta portandodelicate trattative con Carloper definire le alleanze in vista delle elezioni di settembre. Ma il leader di Azione è sempre più convinto di correre da solo, e tra oggi e domanidovrebbe annunciare l’indipendenzasua federazione (che comprende +Europa) dal campo largo che il Pd sta cercando di costruire. Nel documento arrivato alla finesegreteria, i dem hanno fatto appello a «tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche e civiche». Si legge nel testo: «Si proceda,...

