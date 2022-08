Justin Bieber: 5 cose successe al concerto di Lucca (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo la pausa dalle scene dovuta alla paralisi facciale causata dalla sindrome di Ramsay Hunt, Justin Bieber riparte più in forma che mai dal palco di Lucca Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo la pausa dalle scene dovuta alla paralisi facciale causata dalla sindrome di Ramsay Hunt,riparte più in forma che mai dal palco di

TicketOneIT : ??Una serata straordinaria quella del 31 luglio con Justin Bieber sul palco del @LuccaSummerFest per il suo unico co… - ValeriaQuita02 : Cerco biglietti justin bieber 27 Gennaio 2023 a Bologna possibilmente parterre #JusticeWorldTour #JustinBieber - moonligharry : tiktok pieno di video del concerto di justin bieber ma a me cosa me ne frega di questo che balla come un deficiente… - JustinTeamITA : RT @rockolpoprock: Justin Bieber porta a casa un buon concerto pop - TiAmo_Drew : RT @JustinTeamITA: Ecco alcune foto di Justin Bieber sul palco italiano ieri sera! ???????????? Justin scrive: “Vi amo ragazzi e mi siete mancat… -