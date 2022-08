Inter, L’Equipè: “Il Psg non farà follie per Skriniar” (Di lunedì 1 agosto 2022) Inter Skriniar- L’Inter continua il suo ritiro in Trentino, oggi lavoro duro per gli uomini di Inzaghi per ritrovare le forze dopo il pari con il Lione. Appparsi in ottima forma Lautaro e Barella entrambi autori di 1 assist, il Cagliaritano anche di una rete. Secondo il noto giornale Francese, L’Equipe, la trattativa tra i Nerazzurri e il Psg è ormai bloccata anche, dopo il mancato acquisto di Bremer. La trattativa con l’Inter per Milan Skriniar non accenna a sbloccarsi e per questo motivo il Paris-Saint Germain sta iniziando a sondare il terreno per alternative più economiche. Il club nerazzurro è disposto a prendere in considerazione solo offerte superiori ai 70 milioni di euro per sacrificare il suo muro, ma la cifra è ritenuta eccessiva dai parigini. Il club Francese, sotto consiglio anche di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- L’continua il suo ritiro in Trentino, oggi lavoro duro per gli uomini di Inzaghi per ritrovare le forze dopo il pari con il Lione. Appparsi in ottima forma Lautaro e Barella entrambi autori di 1 assist, il Cagliaritano anche di una rete. Secondo il noto giornale Francese, L’Equipe, la trattativa tra i Nerazzurri e il Psg è ormai bloccata anche, dopo il mancato acquisto di Bremer. La trattativa con l’per Milannon accenna a sbloccarsi e per questo motivo il Paris-Saint Germain sta iniziando a sondare il terreno per alternative più economiche. Il club nerazzurro è disposto a prendere in considerazione solo offerte superiori ai 70 milioni di euro per sacrificare il suo muro, ma la cifra è ritenuta eccessiva dai parigini. Il club Francese, sotto consiglio anche di ...

PSG, dall'Inghilterra l'alternativa a Skriniar Commenta per primo Il PSG non molla Milan Skriniar , ma valuta alternative: dovesse arrivare la fumata nera per il difensore dell' Inter , riferisce L'Equipe , Campos valuta anche Wesley Fofana del Leicester , cercato anche dal Chelsea .