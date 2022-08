Infortunio Ake, lungo stop per l’esterno: il comunicato della Juve (Di lunedì 1 agosto 2022) Infortunio Aké, ufficiale il lungo stop per l’esterno. Le sue condizioni dopo il problema fisico nel comunicato della Juve Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha reso note le condizioni di Marley Aké dopo il suo Infortunio. IL comunicato – «Anche Marley Aké è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato la frattura composta del terzo distale del perone di destra e saranno necessari circa due mesi prima del suo completo recupero». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022)Aké, ufficiale ilper. Le sue condizioni dopo il problema fisico nelAttraverso unufficiale, laha reso note le condizioni di Marley Aké dopo il suo. IL– «Anche Marley Aké è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato la frattura composta del terzo distale del perone di destra e saranno necessari circa due mesi prima del suo completo recupero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

