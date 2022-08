fisco24_info : Industria in contrazione a luglio: è la prima volta da due anni: Dopo un primo semestre molto positivo, l’industria… -

Il Sole 24 ORE

... l'italiana ed europea frena bruscamente a luglio e preannuncia una seconda parte dell'anno all'insegna del rallentamento Dopo un primo semestre molto positivo, l'italiana ed ...Lo certificano i dati pubblicati dal ministero del Commercio, dell'e dell'energia ... ma i consumi hanno registrato la quartaconsecutiva, per effetto del progressivo aumento dell'... Industria in contrazione a luglio: è la prima volta da due anni Gli ultimi dati PMI hanno mostrato che il settore manifatturiero italiano è entrato in territorio di contrazione nel mese di luglio. A causare il nuovo forte calo della produzione industriale è stato ...Il colosso immobiliare non ha presentato il piano di ristrutturazione. Sulle spalle, oltre 300 miliardi di dollari di debiti, quasi il 15% del Pil atteso in Italia nel 2022. E il mega fondo di salvata ...