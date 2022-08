Dopo la vittoria dell'Inghilterra, ecco quali saranno le protagoniste del Mondiale femminile (Di lunedì 1 agosto 2022) Se provassimo a scrutare il futuro del calcio femminile, da qui a poco meno di un anno, con orizzonte Mondiale 2023, che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda, scorgeremmo le facce di Sarina Wiegman, Pia Sundhage, Vlatko Andonovski, Shui Qingxia, Desiree Ellis e Nicola Demaine, rispettivamente Ct di Inghilterra, Brasile, Stati Uniti, Cina, Sud Africa e Papua Nuova Guinea; le rappresentative nazionali che in questo anno hanno vinto i sei tornei continentali. Infatti, grazie a questi Brasile, Cina, Stati Uniti e Sud Africa sono già qualificate per la rassegna iridata, mentre l’Inghilterra deve passare dal gruppo D di qualificazione Uefa – le manca poco per la matematica – e Papua Nuova Guinea non ci sarà perché l’unico posto disponibile per l’Oceania è già stato assegnato alle ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 1 agosto 2022) Se provassimo a scrutare il futuro del calcio, da qui a poco meno di un anno, con orizzonte2023, che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda, scorgeremmo le facce di Sarina Wiegman, Pia Sundhage, Vlatko Andonovski, Shui Qingxia, Desiree Ellis e Nicola Demaine, rispettivamente Ct di, Brasile, Stati Uniti, Cina, Sud Africa e Papua Nuova Guinea; le rappresentative nazionali che in questo anno hanno vinto i sei tornei continentali. Infatti, grazie a questi Brasile, Cina, Stati Uniti e Sud Africa sono giàficate per la rassegna iridata, mentre l’deve passare dal gruppo D dificazione Uefa – le manca poco per la matematica – e Papua Nuova Guinea non ci sarà perché l’unico posto disponibile per l’Oceania è già stato assegnato alle ...

