Don Matteo 14 | “Basta tira e molla” Maria Chiara Giannetta e Lastrico verso l’addio

(Di lunedì 1 agosto 2022) La prossima stagione di Donè destinata a salutare due grandi protagonisti di questi ultimi anni di messa in onda.e Maurizio, che interpretano rispettivamente il capitano Anna Olivieri e il Pubblico Ministero Marco Nardi, dicono addio alla fiction Rai. La scena finale del loro bacio rappresenta dunque un ultimo saluto al pubblico, con i due attori che confermano l’intenzione di non proseguire: il motivo della scelta. Don14,: le loro parole Donnegli ultimi anni ha visto intrecciarsi molteplici dinamiche e i rapporti tra i protagonisti si sono fatti sempre più intricati. Anche Anna Olivieri e Marco Nardi, ...

mariali94316534 : Don Matteo 10 - 4^ puntata del 28/01/2016 - Arandomlesb1an : Secondo voi Nico si guarda don Matteo - panorama_it : Dopo l'uscita di scena di Terence Hill, un altro terremoto investirà la fiction di Rai1. «Capirò quando mi porteran… - Simoriva02 : Alla fine è stata un’infermiera dell’ospedale ad uccidere il professor Flamini. Grande Don Matteo #DonMatteo9 #DonMatteo - achondritee : @bvamoony per un attimo la mia testa vedendo Matteo ha letto don Matteo ma come sto messa???? -

Dopo il bacio tra il capitano Anna Olivieri e il pm Marco Nardi, l'uscita di scena di due dei personaggi più amati diè certa. O quasi. Siamo in piena estate a due anni dalle riprese della quattordicesima stagione della serie di Rai1 ma all'orizzonte si staglia un terremoto che già agita i fan della ...... il premio ' Miglior cortometraggio internazionale ' a 'vs Lightening ', commedia del duo ... Alessandro Logli,Petecca, candidato quest'anno ai David di Donatello, ' conciso e concitato, ...Dopo l'uscita di scena di Terence Hill, un altro terremoto investirà la fiction di Rai1. «Capirò quando mi porteranno le sceneggiature», ammette l'attrice, che nel frattempo sogna il cinema e si prepa ...Il sacerdote della comunità pastorale di Biassono, Macherio e Sovico è stato ricoverato, non si tratta di Covid ...