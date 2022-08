Bonus bollette potenziato: ora possono richiederlo molte più persone (Di lunedì 1 agosto 2022) Presentate le agevolazioni per il terzo trimestre dell'anno, dopo l'innalzamento della soglia Isee a 12mila euro. Anche in questo caso dipendono dal numero di componenti del nucleo familiare Leggi su wired (Di lunedì 1 agosto 2022) Presentate le agevolazioni per il terzo trimestre dell'anno, dopo l'innalzamento della soglia Isee a 12mila euro. Anche in questo caso dipendono dal numero di componenti del nucleo familiare

