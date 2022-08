MikLen70 : RT @lucianoghelfi: 261 militanti e dirigenti di #Articolo1 (locali e nazionali) si schierano contro l’interruzione del rapporto con #M5S. V… - RobertoSignore7 : RT @lucianoghelfi: 261 militanti e dirigenti di #Articolo1 (locali e nazionali) si schierano contro l’interruzione del rapporto con #M5S. V… - maximone816 : RT @lucianoghelfi: 261 militanti e dirigenti di #Articolo1 (locali e nazionali) si schierano contro l’interruzione del rapporto con #M5S. V… - martamacbeal : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 261 militanti e dirigenti locali e nazionali di #ArticoloUno hanno sottoscritto un documento nel q… - angy_angy67 : RT @DeSantis1948: 261 militanti e dirigenti di Art.1, sbagliato escludere 5s - Ultima Ora - ANSA -

Agenzia ANSA

Duecentosessantunoe dirigenti locali e nazionali di Articolo 1 hanno sottoscritto un documento nel quale auspicano la costruzione di un'alleanza con Pd, M5S e Si/Ev, in vista di un "partito del lavoro" ...'Noi, Compagne e Compagni di Articolo Uno,e dirigenti locali e nazionali, crediamo che il modo migliore per sconfiggere la Destra ... A dichiararlo, in un comunicato, sono isottoscrittori ... 261 militanti e dirigenti di Art.1, sbagliato escludere 5s - Ultima Ora Duecentosessantuno militanti e dirigenti locali e nazionali di Articolo 1 hanno sottoscritto un documento nel quale auspicano la costruzione di un'alleanza con Pd, M5S e Si/Ev, in vista di un "partito ..."Noi, Compagne e Compagni di Articolo Uno, crediamo che il modo migliore per sconfiggere la Destra sia costruire una alleanza di progresso" ...