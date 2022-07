Un turista ungherese bloccato mentre fotografava bimbi nudi in spiaggia

Leggi su agi

(Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Undi 57 anni in vacanza in Italia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Portoferraio (Livorno) per detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo ha fotografato alcunio in costume da bagnosi trovava su unadell'Isola d'Elba. A dare l'allarme sono stati alcuni genitori che si trovavano lì e che hanno visto l'uomo fare le foto di nascosto con il proprio telefono cellulare a una bimba di pochi anni in costume da bagno apparentemente inquandrando il paesaggio. I militari dell'Arma lo hanno, sequestrato lo smartphone e, durante la perquisizione all'interno dell'albergo che lo ospitava, hanno rinvenuto un tablet. Nelle schede di memoria sia del tablet che del telefonino i carabinieri hanno ...