Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 295 contagi e 3 morti A Roma 1 419 casi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 31 luglio 2022) Sono 3.295 ida coronavirus nel, 31 luglio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 3. Asegnalati 1.419. “nelsu 2.511 tamponi molecolari e 16.726 tamponi antigenici per un totale di 19.237 tamponi, si registrano 3.295 nuovipositivi (-547), sono 3 i decessi (-5), 1.104 i ricoverati (-7), 66 le terapie intensive (+2) e +4.201 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,1%. Acittà isono a quota 1.419”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione