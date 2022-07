Si lancia dallo scivolo e perde la vita a 12 anni - Cronaca - quotidiano.net

fanpage : Tragedia all'Acquapark: un ragazzino di 12 anni si lancia dallo scivolo, poi si accascia a terra e muore - iltirreno : Nel Salernitano si indaga sulle cause decesso. Dolore e sconcerto a Pompei, dove il giovane viveva con la famiglia - infoitinterno : Si lancia dallo scivolo: 12enne muore nel parco acquatico - infoitinterno : 12enne si lancia dallo scivolo, esce dall'acqua e muore - LadrilloColonel : RT @liliaragnar: Si lancia dallo scivolo all’acquapark, poi si accascia a terra: morto 12enne a #Battipaglia La tragedia si è verificata qu… -

Flavio sida uno scivolo e arriva regolarmente in acqua. Qualcosa, però, non va. Il ragazzino esce dalla piscina e comincia a non stare bene. Si siede su di un lettino, vomita e poi si ...Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni, Flavio si è lanciatoscivolo ed è arrivato regolarmente in acqua. Ma poi, quando è uscito dalla piscina, si è sentito male. Il 12enne si è ...Morire a 12 anni, dopo essersi lanciati da uno scivolo acquatico. Una tragedia che ha segnato una famiglia di Pompei (Napoli), arrivata in un acqua park di Battipaglia, nel Salernitano, per trascorrer ...Sul posto anche il magistrato di turno ed il medico legale che ha proceduto ad un esame esterno del corpo del 12enne. Sul posto sono intervenuti subito anche gli agenti del… Leggi ...