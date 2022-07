Sampdoria | Sky | “Damsgaard vicinissimo alla cessione”

(Di domenica 31 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Oggi lavoro di scarico e aerobico dopo un risveglio muscolare, gli uomini di Giampaolo hanno svolto una partitella a campo ridotto. Una delle notizie più clamorose di queste ultime ore è quella che vede lontano il futuro di Mikkel. Il talentino Danese non è riuscito a confermare ciò che avevamo visto 2 anni fa per colpa di un problema serio al ginocchio. Nel ritiro di Bogliasco era uno dei più attivi, e aveva giurato in una intervista di voler realizzare tanti goal su punizione con la. Il Brentford, che dSerie A ha già acquistato Hickey, vuole costruire una squadra molto competitiva e infatti: ha offerto 11 milioni ...

sportli26181512 : Sampdoria, Damsgaard piace al Brentford. Si sogna il ritorno di Torreira: Il club inglese ha presentato una prima o… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Sky: '#Damsgaard verso l'addio alla #Samp: offerta da 11 milioni più bonus' ? - SOSFanta : ?? FLASH - Sky: '#Damsgaard verso l'addio alla #Samp: offerta da 11 milioni più bonus' ? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Sampdoria, il Brentford ha offerto 11 milioni più 7 di bonus per Damsgaard, i blucerchiati chiedono di più https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Sampdoria, il Brentford ha offerto 11 milioni più 7 di bonus per Damsgaard, i blucerchiati chiedono di più https:… -

Sky Sport

... il club inglese, come riporta, ha già fatto un'offerta di 11 milioni di euro più 7 di bonus per prenderlo a titolo definitivo. La richiesta dellaè leggermente più alta, ma c'è ...A centrocampo tra Torreira e Villar In attesa di Djuricic (svolgerà lunedì le visite mediche) e Contini (il portiere arriverà in prestito dal Napoli), lasi sta muovendo per rafforzare il ... Sampdoria, Damsgaard piace al Brentford. Si sogna il ritorno di Torreira Il centrocampista spagnolo, messo fuori rosa da Mourinho, è vicino al trasferimento in blucerchiato Roma e Sampdoria continuano a trattare per Villar. Il centrocampista spagnolo, messo fuori rosa da M ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...