Oroscopo giornaliero | 31 luglio 2022

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 31 luglio 2022) Mercurio in Leone si oppone a Saturno in Acquario alle 2:05 del mattino, il che può trovarci emettere un rifiuto, stabilire un confine o discutere di piani a lungo termine. Mentre l’influenza di Saturno può essere pesante, possiamo sentirci abbastanza ottimisti mentre il sole in Leone crea una connessione utile con Giove in Ariete alle