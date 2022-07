M5s, Conte “Chi va via cerchi collocazione ma non rompa le scatole” (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La regola dei due mandati è un monito e un impegno. Un ‘monitò perchè chi lavora con il Movimento è costantemente invitato a tenere presente che l'incarico che ha avuto non può diventare mestiere di vita. Un ‘impegnò perchè il Movimento, attraverso la rotazione delle cariche elettive, offre ai propri elettori maggiori garanzie che i portavoce intenderanno la politica come un servizio per i cittadini piuttosto che un'assicurazione per il proprio futuro professionale. Se dovessimo graduare l'operato dei parlamentari sulla base dell'efficacia dell'azione politica, della corrispondenza tra gli impegni assunti in campagna elettorale e risultati ottenuti, i parlamentari che sono rimasti nel Movimento dovrebbero essere confermati tutti, in blocco. Ma purtroppo la democrazia rappresentativa non conosce questo metro di giudizio”. Così, in un post su Facebook, il presidente ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La regola dei due mandati è un monito e un impegno. Un ‘monitò perchè chi lavora con il Movimento è costantemente invitato a tenere presente che l'incarico che ha avuto non può diventare mestiere di vita. Un ‘impegnò perchè il Movimento, attraverso la rotazione delle cariche elettive, offre ai propri elettori maggiori garanzie che i portavoce intenderanno la politica come un servizio per i cittadini piuttosto che un'assicurazione per il proprio futuro professionale. Se dovessimo graduare l'operato dei parlamentari sulla base dell'efficacia dell'azione politica, della corrispondenza tra gli impegni assunti in campagna elettorale e risultati ottenuti, i parlamentari che sono rimasti nel Movimento dovrebbero essere confermati tutti, in blocco. Ma purtroppo la democrazia rappresentativa non conosce questo metro di giudizio”. Così, in un post su Facebook, il presidente ...

marattin : Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. Stamattina Speranza dice che bisogna ricucire con i M5S. Tempo… - fattoquotidiano : M5S, intervista a Giuseppe Conte: 'I due mandati sono una garanzia per il Paese' - petergomezblog : Elezioni, la diretta – M5s, nessuna deroga al tetto dei due mandati. Conte: “Dimostriamo che per fare politica non… - luigiatzeni : @sbonaccini Tu sei un salvini che usa un lessico diverso ! Ma siete uguali ! Destra e sinistra la grande cloaca che… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro M5s, Conte “Chi va via cerchi collocazione ma non rompa le scatole” - -