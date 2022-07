Lory Del Santo e la morte dei figli Conor e Loren: “Sono drammi che ti distruggono” (Di domenica 31 luglio 2022) . La Del Santo si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Reduce dalla sua avventura all’Isola dei Famosi, la showgirl ripercorre gli esordi in tv e le pagine della sua vita privata, nella quale si contano diversi uomini famosi, spesso più giovani. Poi il dramma della morte del figlio Conor, avvenuta quando aveva solo 5 anni, e la perdita di Loren. Eric Clapton e Lory Del Santo rimarranno legati per sempre non solo da una storia lunga e importante, ma anche da una tragedia di quelle che segnano una vita, per sempre: la morte del figlio Conor. Un dramma che ormai fa parte di un passato lontanissimo, ma che provoca ancora sofferenze nella showgirl italiana. Tornata a parlare ai microfoni del Corriere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022) . La Delsi racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Reduce dalla sua avventura all’Isola dei Famosi, la showgirl ripercorre gli esordi in tv e le pagine della sua vita privata, nella quale si contano diversi uomini famosi, spesso più giovani. Poi il dramma delladel, avvenuta quando aveva solo 5 anni, e la perdita di. Eric Clapton eDelrimarranno legati per sempre non solo da una storia lunga e importante, ma anche da una tragedia di quelle che segnano una vita, per sempre: ladel. Un dramma che ormai fa parte di un passato lontanissimo, ma che provoca ancora sofferenze nella showgirl italiana. Tornata a parlare ai microfoni del Corriere ...

