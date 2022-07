LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu subito al comando sulle Ducati (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 Razgatl?o?lu resta leader su Bautista che non sembra tenere il passo del campione del mondo. Rea, invece, minaccia Rinaldi che è terzo. -22 Impressionante giro iniziale per Razgatl?o?lu che conclude il giro davanti a Bautista, Rinaldi, Rea e Bassani. Primo giro ricco di emozioni in quel di Most. 14.00 Bandiera verde! Ottimo spunto da parte di Bassani terzo in curva 1 alle spalle di Bautista e di Razgatl?o?lu, leader come da pronostico. 13.58 Inizia il giro di formazione. 13.55 Il sole splende in quel di Most, tracciato che per la seconda volta della storia accoglie il Mondiale Superbike. La pista ha debuttato lo scorso anno regalando parecchie emozioni tra i protagonisti che poi si giocarono il Mondiale. 13.52 Ducati ha tutte le carte in regola per ripetere quanto accaduto ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 Razgatl?o?lu resta leader su Bautista che non sembra tenere il passo del campione del mondo. Rea, invece, minaccia Rinaldi che è terzo. -22 Impressionante giro iniziale per Razgatl?o?lu che conclude il giro davanti a Bautista, Rinaldi, Rea e Bassani. Primo giro ricco di emozioni in quel di Most. 14.00 Bandiera verde! Ottimo spunto da parte di Bassani terzo in curva 1 alle spalle di Bautista e di Razgatl?o?lu, leader come da pronostico. 13.58 Inizia il giro di formazione. 13.55 Il sole splende in quel di Most, tracciato che per la seconda volta della storia accoglie il Mondiale. La pista ha debuttato lo scorso anno regalando parecchie emozioni tra i protagonisti che poi si giocarono il Mondiale. 13.52ha tutte le carte in regola per ripetere quanto accaduto ...

