F1, GP Ungheria 2022 replica in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Ungheria 2022 a Budapest di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Di seguito allora ecco le informazioni su orario, canale e come vedere una differita dell'appuntamento dell'Hungaroring, dove va in scena il tredicesimo duello stagioanle tra Leclerc e Verstappen, e tra la Ferrari e la Red Bull, ma con la Mercedes in crescita che non starà certo a guardare. Si parte alle ore 15 di domenica 31 luglio. La gara sarà trasmessa in replica in chiaro su TV8 (alla posizione 8 del telecomando) alle ore 18, la diretta in pay è visibile invece su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 per gli abbonati. Come di consueto, la diretta testuale sarà disponibile su Sportface.it. Domenica 31 luglio 2022 ore 15

