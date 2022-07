Da Vlahovic a Giroud, scegliere bene è di rigore (Di domenica 31 luglio 2022) Sicurezze, scommesse e sorprese. Riecco i rigoristi, quelli da in o out: possono salvarti la giornata con il +3 miracoloso, ma anche mandare tutto all'aria. A neanche quindici giorni dall'inizio del ... Leggi su gazzetta (Di domenica 31 luglio 2022) Sicurezze, scommesse e sorprese. Riecco i rigoristi, quelli da in o out: possono salvarti la giornata con il +3 miracoloso, ma anche mandare tutto all'aria. A neanche quindici giorni dall'inizio del ...

milan_oltrepo : @gabibbiano Mi farò la coppia Giroud-Origi, tanto io cerco di chiamarli alla fine e faccio scannare gli altri per L… - MagicGazzetta : Da Vlahovic a Giroud, scegliere bene è di rigore. I consigli per il #Fantacampionato - LazialeLeale : Ci sono squadre che con Giroud prendono Origi, con Dzeko prendono Lukaku, con Vlahovic cercano Morata, con Abraham… - AlfredoPedulla : SONDAGGIO Secondo voi, qual è la migliore coppia della Serie A? Giroud-Leao Di Maria-Vlahovic Dybala-Abraham L… - espertheo : @K0RM4 Dai Vlahovic è di un’altra categoria ma Morata fa il suo ed era perfetto secondo me, magari se Allegri lo fa… -