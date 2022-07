Buone notizie per i pensionati: ecco quando e di quanto aumenta l'assegno (Di domenica 31 luglio 2022) Tra le norme contenute nel dl Aiuti bis, un decreto volto a tamponare il caro prezzi e l'impennata dell'inflazione, c'è anche quella dell'aumento delle pensioni. Come riferisce Affari Italiani l'adeguamento degli assegni dei pensionati dovrebbe interessare l'intero semestre dell'anno e la salita sarà del 2%, trattandosi di un anticipo parziale. L'aumento e la salita dell'assegno era previsto per gennaio 2023, ma sarà tutto anticipato a settembre-ottobre 2022. Il calcolo per capire quanto si riceverà in più è piuttosto semplice. Se il tasso applicato per l'aumento delle pensioni finanziato dal decreto Aiuti dovesse essere del 2%, come da indiscrezioni, le pensioni di 1000 euro aumenterebbero di 20 euro al mese, quindi 120 euro totali negli ultimi sei mesi dell'anno corrente. Per una pensione di 2000 euro l'aumento sarebbe ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) Tra le norme contenute nel dl Aiuti bis, un decreto volto a tamponare il caro prezzi e l'impennata dell'inflazione, c'è anche quella dell'aumento delle pensioni. Come riferisce Affari Italiani l'adeguamento degli assegni deidovrebbe interessare l'intero semestre dell'anno e la salita sarà del 2%, trattandosi di un anticipo parziale. L'aumento e la salita dell'era previsto per gennaio 2023, ma sarà tutto anticipato a settembre-ottobre 2022. Il calcolo per capiresi riceverà in più è piuttosto semplice. Se il tasso applicato per l'aumento delle pensioni finanziato dal decreto Aiuti dovesse essere del 2%, come da indiscrezioni, le pensioni di 1000 euro aumenterebbero di 20 euro al mese, quindi 120 euro totali negli ultimi sei mesi dell'anno corrente. Per una pensione di 2000 euro l'aumento sarebbe ...

