Beach volley, Campionato Italiano 2022 Termoli. Primo squillo di Alfieri e Sacripanti! Menegatti/Gottardi concedono il bis! (Di domenica 31 luglio 2022) Bis di Menegatti/Gottardi e Primo squillo di Alfieri/Sacripanti: il Campionato Italiano lascia il Molise con nuove certezze e nuovi aspiranti campioni italiani. Si ingarbuglia la corsa al tricolore e non poteva essere diversamente dopo la quinta tappa del circuito, secondo appuntamento Gold della stagione. Due giorni con partite spettacolari e con verdetti in parte attesi e in parte sorprendenti visto che, in campo maschile, si attendeva il bis di Ranghieri/Lupo (penalizzati dalle ancora non perfette condizioni fisiche del giocatore friulano), come è arrivato il bis di Menegatti/Gottardi in campo femminile. Tra gli uomini, invece, è arrivato il trionfo di Alfieri/Sacripanti che si confermano coppia "diesel" del ...

