WTA 250 Varsavia: Jasmine Paolini travolta da Garcia in semifinale (Di sabato 30 luglio 2022) Jasmine Paolini non è riuscita nell’impresa di qualificarsi alla finale del torneo WTA 250 di Varsavia. La tennista italiana è stata sconfitta nettamente in semifinale dalla francese Caroline Garcia, capace di imporsi in due set con il punteggio schiacciante di 6-1, 6-2. La toscana, attuale numero 58 del ranking WTA, ha ceduto di schianto contro la numero 45 al mondo sulla terra rossa della capitale polacca al termine di una partita a senso unico. Garcia incrocerà la rumena Bogdan (2-0 all’ucraina Baindl) nell’atto conclusivo di domani. L’azzurra ha perso il servizio già nel secondo gioco ed è finita sotto per 3-0, poi uno scambio regolare di servizi e successivamente l’altro break di Garcia, che si issa sul 5-1 e chiude agevolmente i giochi nella prima frazione. La ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)non è riuscita nell’impresa di qualificarsi alla finale del torneo WTA 250 di. La tennista italiana è stata sconfitta nettamente indalla francese Caroline, capace di imporsi in due set con il punteggio schiacciante di 6-1, 6-2. La toscana, attuale numero 58 del ranking WTA, ha ceduto di schianto contro la numero 45 al mondo sulla terra rossa della capitale polacca al termine di una partita a senso unico.incrocerà la rumena Bogdan (2-0 all’ucraina Baindl) nell’atto conclusivo di domani. L’azzurra ha perso il servizio già nel secondo gioco ed è finita sotto per 3-0, poi uno scambio regolare di servizi e successivamente l’altro break di, che si issa sul 5-1 e chiude agevolmente i giochi nella prima frazione. La ...

TENIPOcom : WTA 250 Warsaw - Clay (Semifinal) Caroline Garcia (FRA) def. Jasmine Paolini (ITA) 6-1 6-2 - livetennisit : WTA 500 San Jose e WTA 250 Washington: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana - livetennisit : WTA 250 Varsavia e Praga: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jasmine Paolini a Varsavia (LIVE) - Kenmckinnon9 : WTA 250 Citi Open Court 5 Cristina Bucsa vs Kimberly Birrell 12:00pm U.S Rebecca Marino vs Valentini Gram… - Deiana_Luca9 : RT @Tennis_Ita: WTA 250 Varsavia, scacco matto Garcia: la francese sorprende Swiatek -