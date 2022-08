Ucraina | Kiev | ' Oltre 100 soldati russi uccisi nei combattimenti a Kherson'

(Di sabato 30 luglio 2022) Il comando meridionale dell'esercito diha riferito in una nota che100sono statineidi ieri nella regione di, obiettivo della controffensiva ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Il bilancio del raid di Kiev sul carcere vicino a Olenivka è di 50 morti e 73 feriti. La responsabilità… - Agenzia_Ansa : Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone armato lo Stato maggiore russo in Crimea, 5 feriti - MediasetTgcom24 : Kiev: 200 marinai russi rifiutano di tornare a combattere nel sud #russi #intelligence #ucraina #kiev… - PIERPAO67864611 : RT @lanf64: #Orban avverte l'#Europa: 'Basta #sanzioni alla #Russia o sarà economia di guerra'. Un doppiogiochista nell'#UE, servo di #Put… - RoccoDoll : ????????Mentre gli ???? urlano che gli stessi russi hanno lanciato le mine antiuomo '#Lepestok' a #Donetsk, i genieri rus… -

Turchia: "La prima nave con il grano potrebbe partire lunedì". Putin: la Russia proteggerà i confini marittimi con ogni mezzo ma permetterà visita Onu e Croce Rossa a Olenivka ...