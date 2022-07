TIM-DAZN in mancanza di un accordo certo ci ritroveremo in mano all’Antitrust (Di sabato 30 luglio 2022) Soltanto un anno fa, di questi periodi, le parole al miele e una rivoluzione che avrebbe dovuto cambiare il modo di guardare le partite del campionato di calcio di Serie A. In streaming. Sembra passato un secolo, quel miele ora rischia di farsi cattivo. TIM – Adobe StockTIM, il partner forte che ha permesso a DAZN, nelle Idi di Marzo (nel 2021) dei diritti tv, di rompere l’egemonia di Sky, ha capito ben presto due cose: l’investimento enorme fatto sul calcio non che valga poi così tanto, Sky doveva “morire”, al massimo è caduta ma si è rialzata tranquillamente. La telco guidata da Pietro Labriola non si è mai pronunciata in maniera ufficiale, ma forse non ce n’era neanche bisogno visto che i suoi “mal di pancia” e quei silenzi assordanti valgono più di mille parole. TIM non è contenta dei risultati ottenuti con la Serie A su TIMVision, acquistata da ... Leggi su computermagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Soltanto un anno fa, di questi periodi, le parole al miele e una rivoluzione che avrebbe dovuto cambiare il modo di guardare le partite del campionato di calcio di Serie A. In streaming. Sembra passato un secolo, quel miele ora rischia di farsi cattivo. TIM – Adobe StockTIM, il partner forte che ha permesso a, nelle Idi di Marzo (nel 2021) dei diritti tv, di rompere l’egemonia di Sky, ha capito ben presto due cose: l’investimento enorme fatto sul calcio non che valga poi così tanto, Sky doveva “morire”, al massimo è caduta ma si è rialzata tranquillamente. La telco guidata da Pietro Labriola non si è mai pronunciata in maniera ufficiale, ma forse non ce n’era neanche bisogno visto che i suoi “mal di pancia” e quei silenzi assordanti valgono più di mille parole. TIM non è contenta dei risultati ottenuti con la Serie A su TIMVision, acquistata da ...

terribile76 : @faberskj Per ora dazn come lanno scorso, per ora non cambia nulla. Ma tramite tim si sta cercando un accordo con s… - noianononhodet1 : @faberskj se sei abbonato linea fissa o mobile tim lo fai in un attimo, altrimenti devi fare un sim dedicata..vai i… - Sofia04052020 : RT @TIM_Official: Goditi l’estate con TIM! Attiva subito la Fibra Ultraveloce di TIM e se scegli anche TIMVISION puoi avere DAZN con tutta… - digitalsat_it : Relazione @AGCOMunica 2022 - Salvaguardia, tutela, regole: il caso di intervento su @DAZN_IT… - Mauallegro : Per la cronaca i link sono arrivati. Mi hanno spiegato al negozio Tim che è cambiata la procedura rispetto ai primi… -