Sicurezza, escalation di reati. Cirielli (FdI): "Una liberazione le dimissioni della Lamorgese" Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – "Ieri a Civitanova Marche un italiano ha ucciso un nigeriano per futili motivi; stamattina a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, un nigeriano ha aggredito a colpi di martello un imprenditore cinese ammazzandolo e ferendo gravemente anche un cliente che si trovava nel negozio. In Italia nessuno è più al sicuro per colpa delle politiche strampalate della Lamorgese che rendono sempre più difficile la realizzazione di una reale garanzia della Sicurezza sul territorio nazionale. Le sue dimissioni sarebbero una liberazione". Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. "Un'incredibile escalation di reati che ...

