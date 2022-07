Russia e Iran aggirano le sanzioni sull’aerospazio. Ecco come (Di sabato 30 luglio 2022) L’Iran inizierà a fornire alla Russia parti e attrezzature per aerei e a fornire assistenza ai velivoli russi grazie a un nuovo accordo firmato tra i due Paesi. Mentre Unione Europea e Stati Uniti si sono mossi per isolare Mosca, trovando sostegno anche da Giappone e Corea del Sud, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina, la Russia si è rivolta ad altre nazioni, tra cui l’Iran, per aggirare le sanzioni e superare l’impatto economico immediato. La Cina e l’India hanno acquistato energia russa; la Cina ha concluso alcuni accordi commerciali chiave con il suo vicino settentrionale (per altro ricambiati con forme di appoggio politico come quello fornito sulla sovranità cinese su Taiwan); l’Iran ha firmato un accordo per fornire ... Leggi su formiche (Di sabato 30 luglio 2022) L’inizierà a fornire allaparti e attrezzature per aerei e a fornire assistenza ai velivoli russi grazie a un nuovo accordo firmato tra i due Paesi. Mentre Unione Europea e Stati Uniti si sono mossi per isolare Mosca, trovando sostegno anche da Giappone e Corea del Sud, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina, lasi è rivolta ad altre nazioni, tra cui l’, per aggirare lee superare l’impatto economico immediato. La Cina e l’India hanno acquistato energia russa; la Cina ha concluso alcuni accordi commerciali chiave con il suo vicino settentrionale (per altro ricambiati con forme di appoggio politicoquello fornito sulla sovranità cinese su Taiwan); l’ha firmato un accordo per fornire ...

CottarelliCPI : Giornata caotica per la nostra democrazia parlamentare. Però poi vedo incontrarsi a Teheran Putin, Raisi e Erdogan… - trepolli : @AieieBrazov3 @alba54239901 @Francescovotta1 @rulajebreal Ah ma sicuramente tu non sai chi bombardava per Assad, la… - trepolli : @matteo_rivi @rulajebreal In realtà la Russia bombardava per conto di Assad e a terra i Wagner, che ora so o sostit… - pier_vigne : In marrone le nazioni africane che hanno accordi militari con la Russia. In verde le nazioni che hanno anche accord… - alexjsmirnov : @Filipporampa2 @DmitryEvic La Russia si occupa semplicemente di raffinare il petrolio dell’Iran che non possiede i… -