Rinnovo Fabian Ruiz, incontro Napoli-agenti: la decisione

Il futuro di Fabian Ruiz tiene il Napoli e i suoi tifosi con il fiato sospeso. Dopo gli addii illustri di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, anche il centrocampista spagnolo rischia di dire addio già nelle prossime settimane. Non ha ancora rinnovato il contratto e non ha "portato" offerte allettanti al club che sta ancora aspettando di capire come comportarsi. Oggi c'è stato un importante incontro a Castel di Sangro tra un membro dell'entourage di Fabian Ruiz e la dirigenza del Napoli per discutere del Rinnovo di contratto.

