Omicidio nelle Marche: Filippo, l'operaio diventato assassino (Di sabato 30 luglio 2022) Un giovane di 32 anni dal fisico robusto, nato in Austria e di origini salernitane, che aveva già manifestato problemi nel gestire la propria aggressività, ma che da qualche settimana sembrava aver ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 30 luglio 2022) Un giovane di 32 anni dal fisico robusto, nato in Austria e di origini salernitane, che aveva già manifestato problemi nel gestire la propria aggressività, ma che da qualche settimana sembrava aver ...

Tg3web : Svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, ucciso a Pollica nel 2010. Ci sono nove indagati, tra loro… - LietellalietaM : RT @nonsonpago1: @maurobiani: Dopo 12 anni possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo. Verità e giustizia per #Angelo… - rumba_magica : RT @nonsonpago1: @maurobiani: Dopo 12 anni possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo. Verità e giustizia per #Angelo… - liberadidonna1 : RT @nonsonpago1: @maurobiani: Dopo 12 anni possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo. Verità e giustizia per #Angelo… - AndreaGnarluz : RT @nonsonpago1: @maurobiani: Dopo 12 anni possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo. Verità e giustizia per #Angelo… -